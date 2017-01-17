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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С новым семнадцатым годом!

Прежде всего, хочу поздравить наших читателей, как старых, верных друзей, так и новых, только что присоединившихся к нашему сообществу, с наступившим Новым годом! Пусть принесет он всем нам перемены, но только хорошие, а не такие страшные, как сто лет тому назад.

Сожалею, что на наш вопрос читателю, заданный в прошлом, последнем номере уходящего года: «Чего вы ожидаете от 2017 года?», подавляющее большинство наших читателей ответили совершенно пессимистически: «Мы на дне, и здесь придется обживаться (если снова дно не пробьют)».

Меня сильно удручает такой ответ, так как я расцениваю его, как смиренное согласие с тем падением страны, которое происходит. Даже капитан Врунгель утверждал, что как яхту назовешь, так она и поплывет. И вот мы сами называем свою «яхту» дном и даже готовы обживаться на этом дне, вовсе не собираясь поднимать её со дна.

Сто лет назад 17-й год круто изменил историю не только нашей страны, но и всего мира. При этом во всех исторических и экономических исследованиях того времени подчеркивалось, что 1913-й год был для России одним из самых благополучных, наша страна экспортировала и промышленные товары, и продовольствие во многие другие государства, а граждане России путешествовали по всему миру и везде были желанными гостями. Мы были вполне свободной страной.

Падение началось с началом первой мировой войны в 1914 году. А в 17-м на нас обрушились две революции, и за ними последовала гражданская война. Масса образованного и талантливого населения хлынула за границу. Оставшиеся мыслящие люди либо погибли в огне гражданской войны, либо были расстреляны, либо сгнили в сталинских лагерях. Может, именно поэтому мы такие согласные на всё, что бы ни делала с нами власть?

Кстати, именно этот кардинальный вопрос: кто же, собственно, в нашей стране государство – народ или власть, часто раскидывает аудиторию читателей нашей газеты на две противоположные стороны. И все те, кто называет себя патриотами России, чаще всего очень рьяно защищают честь и интересы именно власти во главе с президентом.

Хочу расставить все точки над «И». Не могу согласиться с такими патриотами, считаю эту власть антинародной, а все её действия по ущемлению наших прав – антиконституционными. Нас не только лишают прав, ещё и денег лишают: то «платон», то непонятный капремонт, то ОДН, то пенсию не индексируют, да мало ли ещё чего!

И если наш читатель, который видит полные безобразия от чиновников, от правоохранителей и даже от законодателей, со всей горячностью и надеждой на успех жалуется президенту, то чаще всего это не приносит никаких результатов. Наш народ, который ещё не забыл поговорку с крепостных времен: приедет барин и он рассудит, – без конца наступает на одни и те же грабли – не приедет и не рассудит.

Сказка о том, что царь не ведает о том, что творят его сатрапы на местах, давно стала именно сказкой. Слишком часто царь, как я считаю, прямым текстом говорит либо: не знаю и знать не хочу; либо: знаю, но я отнюдь не на вашей стороне.

Для меня новый распад страны начался с гибели «Курска» и слов президента: «Она утонула»; с отравления зрителей спектакля «Норд-Ост» газом, пущенным в зрительный зал; с гибели детей и взрослых в Беслане в результате штурма по приказу сверху.

Так что не будем ждать чуда сверху, пора самим его творить. Не надо браться за оружие при виде мерзостей современной жизни, как это сделали «приморские партизаны». Достаточно сказать твердое «НЕТ» на каждое нарушение Конституции – основного Закона Российской Федерации. Сила воли и правды творит гораздо большие чудеса, чем сила оружия.

В заключение хочу сказать горячие слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает в эти трудные времена, всем тем, кто поздравил газету и коллектив редакции с Новым годом. И поздравляю также православных с грядущим Рождеством!

Мира, счастья и благополучия всем читателям «АрсВест»!

Ирина ГРЕБНЕВА.

Ирина ГРЕБНЕВА

ГЛАВНОЕ

Деградация, или «курица не сушка»

Марина ЗАВАДСКАЯ.
 

Развитие Приморья начать с переноса столицы в Уссурийск?

Николай СМИРНОВ.

Владивосток – ключевой город России, один из важнейших для страны. Но город нашенский постепенно умирает. Одним из показателей этого является сокращение населения – люди не верят обещаниям и уезжают жить в другие места.

 

Неустановленное лицо может спать спокойно

Вероника Малинина

Для кого Новый год грустный праздник? Для бывших чиновников краевой администрации и других подельников громкого уголовного дела Мещерякова и Ко.

 
 
Политика

2016 год в цитатах

Анастасия ПОПОВА

В этом году было не так много запоминающихся цитат. Всё меньше людей просыпается и говорит о беспределе в их сфере. Всё больше несут чушь обыкновенную, пытающуюся оправдать то положение, в которое загнана страна.

 

Очередной обман о книге памяти

Юрий Трифонов-Репин

Словно ушат ледяной воды вылили на мою голову в один из прошедших понедельников фейковые новости от «ВГТРК-ВЕСТИ-ПРИМ» на канале Euronews. Голос бывшего пионервожатого торжественно объявил, что музей имени В.К. Арсеньева наконец-то «выдал на-гора» долгожданную Книгу Памяти жертв политических репрессий в Приморском крае и опубликовал её на сайте музея.

 
Экономика

Всё что надо знать про Федеральный бюджет-2017

Владимир МИЛОВ.

Пока идут новогодние праздники, вот вам длинное чтиво про подписанный перед Новым Годом федеральный бюджет 2017 года. Важнейший закон, определяющий основы жизни нашей страны на ближайшие годы, однако качественного анализа крайне мало - между тем, там есть на что посмотреть.

 

Шальная императрица

Янина Гончар

Перед Спасским районным судом вскоре предстанут три очаровательные женщины, которым инкриминируется участие в организованной преступной группе.

 
Защита прав

Новые правила нового года: какие законы и правила действуют с 1 января

https://tjournal.ru/39382-novie-pravila-novogo-goda-kakie-zakoni-i-pravila-deistvuut-s-1-yanvarya

Одни из них упрощают жизнь – например, суды начнут принимать документы в электронном виде, срок регистрации недвижимости сократится. Другие, наоборот, вызвали в обществе неоднозначную реакцию.

 
ЖКХ

Находкинские власти: чистите свои дороги сами

Анастасия Попова

Новогоднее чудо не в ту строну произошло в Находке. Прямо перед самыми снегопадами мэрия распредилила так, чтобы не чистить дорогу, которая ведет к дому 29/1 по улице Гончарова. Как говорит жительница дома Валентина Макаренко, из-за такого распределения не может к контейнерам подъехать мусоровоз, не поднимается такси, а местные жители отбивают копчики и ломают ноги, когда водят детей в садик или просто ходят в магазины.

 

Нужен ли Дальнереченску хозяин города Васильев?

Александра Набокова

Говорят, под Новый год,

Что ни пожелается,

Всё всегда произойдет,

Всё всегда сбывается…

 
Земля-кормилица

Какие овощи можно сажать в тени

Лариса ЛУКИНА

Современные дачные участки, как правило, небольшие – в основном 6 соток – а хочется на них не только выделить место для сада и огорода, но и расположить небольшой дом, хозяйственные постройки, обустроить зону отдыха с беседкой, да так, чтобы еще и мангал поместился. Тем не менее главным всё равно считается присутствие на участке грядок с овощами и зеленью.

Общие правила посадки на небольшом участке

Маленькие хитрости выращивания

Какие овощи не особо требовательны к солнечному свету?

Какие пряные травы выращивают в тени?

 

Что делать в январе на даче

Галина КИЗИМА

1. Прежде чем отправляться по магазинам за семенами, проверьте свои запасы. Семена теряют свою всхожесть постепенно, и каждая культура по-разному.

Сверьте по таблице всхожесть всех семян из своих запасов. Те, что явно устарели, можно смело выбросить, а те, всхожесть которых сомнительна, проверьте.

 
Вселенная

Астрологический прогноз

Cалон «МАНДРАГОРА»

Прогноз на 16-22 января

 
Посиделки

Ад пуст, все черти веселились на Голубом огоньке

Вероника Малинина

От новогодней ночи ждешь чуда, хотя бы по телевизору, но диво-дивное по центральным каналам было с «душком». Оба огонька на «Первом канале» и канале «Россия 1», были как под копирку. Одни и те же лица прыгали и веселились как по шаблону, словно, дежавю, или бесконечный день сурка – вот что смогли показать наши телевизионщики вместо интересного шоу.

 

Каким будет мир через 100 лет

Анастасия ПОПОВА

Что ждет человечество в будущем, как будут жить наши дети и внуки? Прогноз на сто лет вперед дал американский профессор Мичио Каку.

Так, Каку полагает, что уже к 2030 году в мире появится новый тип контактных линз – они будут способны выходить в интернет. Над прототипом такого устойства уже работает профессор Бабак Парвиз из Университета Вашингтона.

 

Музыка любви – лучший подарок влюбленным!

Виктория ВАСИЛЕНКО

18 февраля для всех влюбленных Владивостока на сцене Приморской краевой филармонии впервые выступит талантливый музыкант, мультиинструменталист, Jay Seven. В этот вечер зрителей ждет настоящий праздник романтической саксофонной музыки, золотая коллекция мировых шедевров, и всё это – музыка любви!

 
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ГОЛОСОВАНИЕ

Старый Новый год – что это?

1. Новый год для тех, кто опоздал.
2. Продолжение праздника, вечно молодой, вечно пьяный.
3. Праздник для депутатов, которые после Майорки или Гаити хотят встретить Новый год дома.
4. Удобный способ споить народ России.
5. Только в этот день можно гаданием все узнать о себе и о рейтинге Путина.
6. Это истинно православный Новый год.
7. Для тех, кто выжил, выбросить ёлку и начать новую жизнь.
 

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