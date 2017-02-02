КОЛОНКА РЕДАКТОРА Бюджет для своих Терпеть ненавижу, когда из бюджета черпают деньги (народные, между прочим, деньги!) вовсе не для блага населения, а для того, чтобы ухудшить жизнь граждан своей страны. Эти расходы на ухудшение жизни приобрели гигантские размеры, и все продолжают увеличиваться. Посудите сами: разве во благо нам содержится чудовищная государственная дума, которую совсем не зря прозвали «бешеным принтером»? Все законы, которые строчат и утверждают так называемые «народные» депутаты, почти все они направлены на ухудшение состояния населения, как морального, так и материального. Уже посягнули на самое святое, что строго охраняется пока никем не отмененной Конституцией Российской Федерации – свободу мысли и свободу слова. И эту Думу мы обильно кормим, гораздо круче, чем питаемся сами и наши дети. Но деятельность нашей госдумы раскручивает, словно по спирали, и дальше совершенно вредные для граждан бюджетные траты. Суды, исполняя законы сверху, как писаные, так и не писаные, вовсю сажают за решетку граждан на основании законов «бешеного принтера». Это только по писаным законам. А скольких ворюг-коррупционеров они оправдывают по неписаным законам?! Одно только громкое дело Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова сидит занозой в сердце многих россиян, а сколько подобных дел менее значимых на совести у третьей власти страны! И на все это уходят бюджетные деньги, как и на бриллианты, дворцы, самолеты, яхты коррупционеров, тех, кого игнорирует или оправдывает наша судебная система. И не только судебная, но и вся правоохранительная орда. Здесь и ФСБ, и полиция, и прокуратура. Настоящих экстремистов они не выловили и не предотвратили, ни Норд-Ост, ни Беслан, ни убийство посла в прямом эфире, ни многочисленные транспортные крушения, в особенности авиакатастрофы. ФСБ усердно ловит инакомыслящих в сети Интернет. Вы пробовали когда-нибудь вызвать полицию на серьезные разборки между соседями, представляющие угрозу для жизни и здоровья? Полиция либо не реагирует, либо обвиняет во всем пострадавшую сторону. Словом, почти вся эта многочисленная орда, питающаяся из нашего кармана, в лучшем случае бесполезна, а в худшем и неоправданно частом случае – наносит нам непоправимый вред – лишает нас здоровья, свободы, а то и жизни. Так может хватит их кормить? Ирина ГРЕБНЕВА