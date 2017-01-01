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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Победы и поражения уходящего года

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Прежде всего хочу поздравить с наступающим Новым 2017 годом всех наших читателей и очень надеюсь, что все вы остаетесь с нами и на этот юбилейный год. Как-то так совпало, что страна не может не отметить 100-летие Октябрьской революции, которую вплоть до последних лет прошедшего тысячелетия считали в нашей стране Великой. А мы не можем не отметить 25 лет существования нашей газеты, которые были чрезвычайно богаты и взлетами, и наградами, и преследованиями за наши публикации, особенно судебными. В нашем районном суде, да и мировом тоже, мы уже как родные. Бывало даже по два-три судебных заседания в день. Да что далеко ходить! Только вчера мы получили «новогоднее поздравление» от мирового судьи – приглашение на суд 30 декабря в 11 часов.

И с этого знаменательного года мы решили заменить краткое название «Арсеньевских вестей» – «АВ» (между нами говоря, звучит по-собачьи) на более благозвучное – «АрсВест», или латинскими буквами – “ARSVEST”, что целиком соответствует названию нашего сайта.

Что касается взлетов и падений уходящего года, то здесь судьба нашей газеты очень тесно переплетается с судьбой всей страны. И все законы бешеного принтера, которые не просто не вписываются в Конституцию, а бьют по ней, как молотом по живому, одновременно бьют и по нашей газете. Так что каждый такой закон – и про митинги, и про экстремизм (который ищут не среди террористов, а среди совершенно мирных граждан России), и про иностранных агентов, и про оскорбление чувств верующих и т.д. – мы воспринимаем как наше собственное поражение. Тем более, что как раз по одному из этих законов меня и будут судить 30 декабря.

Но давайте поговорим про победы – это более приятно. Считаю победой освобождение из-под стражи в зале суда Алексея Никитина и Вадима Ковтуна, причисленных к так называемым «приморским партизанам», которые таковыми не являлись. Надеюсь, что большую роль в этом событии сыграла «АрсВест», на страницах которой сначала Наталья Фонина, а затем и Татьяна Демичева отмечали все фабрикации в этом уголовном деле.

Вот только за этим взлетом последовало и падение. Буквально на днях Верховный суд отменил это решение Приморского краевого суда и послал дело на новое рассмотрение. Рано радовались! – как бы сказала нам правоохранительная система России.

Несомненной победой стало для нас и решение Европейского суда по правам человека, по которому две «уголовницы» – Надежда Алисимчик и Ирина Гребнева – признаны невиновными и даже присудили компенсацию за неправомерное преследование. И хотя мы ждали этого события почти 12 лет, радость победы ничуть не потускнела.

Но ещё более ярким событием стало письмо из того же Европейского суда, в котором сообщалось о коммуникации сразу трех жалоб от нашей газеты, каждая из которых представляет собой не просто жалобу на несправедливое решение российской судебной системы, но и важный государственный интерес.

Но это с нашей точки зрения. А с точки зрения российской власти – это они и есть государство. И тут, конечно, их интерес никак не совпадает с нашим интересом.

Но мы от этого нисколько не страдаем. Надеемся на лучшее в наступающем году, чего и вам желаем.

Счастья вам, мира и удачи во всем в Новом году!

Ирина ГРЕБНЕВА

ГЛАВНОЕ

Скорбите правильно!

Марина ЗАВАДСКАЯ
 

Добровольное признание или репрессии согласно закону

Татьяна Романенко

Продолжение. Начало в № 48-50.

Некоммерческие организации должны добровольно признаться в том, что они «иностранные агенты», в противном случае – штраф 300 тысяч рублей и запись в реестр без заявления, то есть насильно.

 

Мы далеки от Путина, или он от нас?

Николай СМИРНОВ

23 декабря 2016 года в Москве прошла итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На неё, в числе аккредитованных журналистов, неожиданно был приглашен корреспондент «Арсеньевских вестей» Николай Смирнов. Почему неожиданно – вы поймёте, прочитав эту статью. Также получите ответы на вопросы – как туда попасть, какой вопрос хотел Николай Смирнов задать и многое другое. Далее рассказ от первого лица.

 
 
Политика

Как в Новый год войдешь – так его и проведешь

Янина Гончар

Ну, простой народ, известно, оторвётся! Тем более, повод есть. Министр (теперь уже бывший), который долго искал «дно» экономики, похоже, его нашёл. И сидит на этом «дне», пузыри пускает.

 

Мнимый срок за реальные $2 млн и реальный срок за мнимые 900 тыс. рублей

Пресс-центр движения «За Ладу-Русь».

Самарский облсуд обрек политзаключенную Герасимову на пытки и мучения

 

Суд встал на сторону закона

Ольга Купчинская

Проигравшим на сентябрьских выборах в Думу Спасского района кандидатам от «Единой России» не удалось лишить победы соперниц из оппозиции.

 
Экономика

Александр Мухин: требую полного оправдания

Виктория ВАСИЛЕНКО.

Всё, дело против него, он считает заказным: незаконным, необоснованным и подлежащим полной отмене.

 

Андрей Андрейченко: «С Новым Годом!»

Андрей Дубровский

В последних выпусках мы размещали ряд материалов о работе депутата Законодательного Собрания Приморского края и координатора ЛДПР в Приморье Андрея Валерьевича Андрейченко. У наших читателей появился к нему ряд вопросов, на которые представитель ЛДПР сразу же ответил.

 

В отличие от Cечина скрывать-то было нечего

Ольга Стасова.

Рассмотрев административный иск прокурора г. Спасска-Дальнего Алексея Корочина, Спасский районный суд рекомендовал муниципалитету Духовского сельского поселения досрочно прекратить полномочия восьми его депутатов.

 
ЖКХ

Квартиры в руках наперсточника

Петр Довганюк

Прокурору Приморского края.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В президиум ОДПК «ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА» еще в 2009 году с просьбой о помощи обратился житель г. Владивостока Диюк Борис Васильевич и несколько его «друзей» по несчастью. Вложив назначенные суммы в строительство жилого комплекса ЖСК-94 в надежде получить квартиры, в конечном итоге, остались без квартир.

 
Земля-кормилица

Как встретить новый год на даче

dachniki-online.ru

Празднование Нового года на даче дает более широкие возможности для участников торжества с точки зрения организации развлечений и использования всевозможных украшений.

Как украсить дом и участок?

Новогодняя подсветка

 

Новый год: оригинальные подарки с дачи

Марина ГЕРАСИМЕНКО

Ароматный чай

Черный чай с шиповником и яблоком

Черный чай с мятой или мелиссой

Черный или зеленый чай с земляничными листьями

Саше с душистыми травами

Баночка варенья (или соленья)

Сувениры из природных материалов

 
Вселенная

Астрологический прогноз

Cалон «МАНДРАГОРА»

Прогноз на 2-8 января

 

Что петушок обещает другим знакам?

Редакция "АВ"

МЫШЬ (КРЫСА)

БЫК

ТИГР

КРОЛИК (КОТ)

ДРАКОН

ЗМЕЯ

ЛОШАДЬ

КОЗА (ОВЦА)

ОБЕЗЬЯНА

ПЕТУХ

СОБАКА

СВИНЬЯ
 
Вкусные рецепты

Новогодние Десерты

Анна Селезнева

«Ёлочка из лимона»

«Фруктовая пальма»

«Снежник»

Фаршированный чернослив

Банан-эскимо

 

Праздничные рецепты 2017

Анна Селезнева

Нарядный стол для Года Огненного Петуха просто необходим. Яркая скатерть и красные льняные салфетки будут смотреться особенно эффектно. Ведь символ года – Красный Огненный Петух, значит, и цветовая гамма соответственная. Но и простота дизайна хороша.

Салат «В апельсине»

Салат экзотический

Салат «Колобки»

«Мандаринки» из сыра и моркови

«Сумка охотника»

Рыба «под шубой»

Мясной рулет-ассорти

Напитки

Глинтвейн алкогольный

Глинтвейн безалкогольный

 
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ГОЛОСОВАНИЕ

Чего вы ожидаете от 2017 года?

1. Нефть подорожает (и бензин тоже).
2. Снимут санкции и антисанкции (перестанем уничтожать качественные продукты).
3. Изобретут искусственный разум (и умные люди станут не нужны).
4. Повторятся события столетней давности.
5. Мирным путем сменится власть и жизнь улучшится.
6. Мы на дне, и здесь придется обживаться (если снова дно не пробьют).
7. Прилетят инопланетяне и научат нас правильно жить (или наоборот).
8. Восстановится СССР.
9. Мы победим рак, СПИД и цензуру!
 

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