КОЛОНКА РЕДАКТОРА С новым семнадцатым годом! Прежде всего, хочу поздравить наших читателей, как старых, верных друзей, так и новых, только что присоединившихся к нашему сообществу, с наступившим Новым годом! Пусть принесет он всем нам перемены, но только хорошие, а не такие страшные, как сто лет тому назад. Сожалею, что на наш вопрос читателю, заданный в прошлом, последнем номере уходящего года: «Чего вы ожидаете от 2017 года?», подавляющее большинство наших читателей ответили совершенно пессимистически: «Мы на дне, и здесь придется обживаться (если снова дно не пробьют)». Меня сильно удручает такой ответ, так как я расцениваю его, как смиренное согласие с тем падением страны, которое происходит. Даже капитан Врунгель утверждал, что как яхту назовешь, так она и поплывет. И вот мы сами называем свою «яхту» дном и даже готовы обживаться на этом дне, вовсе не собираясь поднимать её со дна. Сто лет назад 17-й год круто изменил историю не только нашей страны, но и всего мира. При этом во всех исторических и экономических исследованиях того времени подчеркивалось, что 1913-й год был для России одним из самых благополучных, наша страна экспортировала и промышленные товары, и продовольствие во многие другие государства, а граждане России путешествовали по всему миру и везде были желанными гостями. Мы были вполне свободной страной. Падение началось с началом первой мировой войны в 1914 году. А в 17-м на нас обрушились две революции, и за ними последовала гражданская война. Масса образованного и талантливого населения хлынула за границу. Оставшиеся мыслящие люди либо погибли в огне гражданской войны, либо были расстреляны, либо сгнили в сталинских лагерях. Может, именно поэтому мы такие согласные на всё, что бы ни делала с нами власть? Кстати, именно этот кардинальный вопрос: кто же, собственно, в нашей стране государство – народ или власть, часто раскидывает аудиторию читателей нашей газеты на две противоположные стороны. И все те, кто называет себя патриотами России, чаще всего очень рьяно защищают честь и интересы именно власти во главе с президентом. Хочу расставить все точки над «И». Не могу согласиться с такими патриотами, считаю эту власть антинародной, а все её действия по ущемлению наших прав – антиконституционными. Нас не только лишают прав, ещё и денег лишают: то «платон», то непонятный капремонт, то ОДН, то пенсию не индексируют, да мало ли ещё чего! И если наш читатель, который видит полные безобразия от чиновников, от правоохранителей и даже от законодателей, со всей горячностью и надеждой на успех жалуется президенту, то чаще всего это не приносит никаких результатов. Наш народ, который ещё не забыл поговорку с крепостных времен: приедет барин и он рассудит, – без конца наступает на одни и те же грабли – не приедет и не рассудит. Сказка о том, что царь не ведает о том, что творят его сатрапы на местах, давно стала именно сказкой. Слишком часто царь, как я считаю, прямым текстом говорит либо: не знаю и знать не хочу; либо: знаю, но я отнюдь не на вашей стороне. Для меня новый распад страны начался с гибели «Курска» и слов президента: «Она утонула»; с отравления зрителей спектакля «Норд-Ост» газом, пущенным в зрительный зал; с гибели детей и взрослых в Беслане в результате штурма по приказу сверху. Так что не будем ждать чуда сверху, пора самим его творить. Не надо браться за оружие при виде мерзостей современной жизни, как это сделали «приморские партизаны». Достаточно сказать твердое «НЕТ» на каждое нарушение Конституции – основного Закона Российской Федерации. Сила воли и правды творит гораздо большие чудеса, чем сила оружия. В заключение хочу сказать горячие слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает в эти трудные времена, всем тем, кто поздравил газету и коллектив редакции с Новым годом. И поздравляю также православных с грядущим Рождеством! Мира, счастья и благополучия всем читателям «АрсВест»! Ирина ГРЕБНЕВА. Ирина ГРЕБНЕВА