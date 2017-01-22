КОЛОНКА РЕДАКТОРА Мы не из пугливых Ну наконец-то, по всем календарям, разве что кроме китайского, и даже по газете «Арсеньевские вести», которая упорно до самой встречи старого Нового года указывала прямо на обложке 2016-й год (за что мы приносим нашим читателям глубочайшие извинения), наконец-то 2017-й окончательно наступил! Многие астрологи вещают страшные катаклизмы в этом году, как природные, так и общественные (распад целых государств, и даже распад Америки), но я не верю им. Может, они вещают так в угоду каким-нибудь политикам, как некогда известный приморский астролог предвещал смерть Виктора Черепкова, когда его активная политическая деятельность угрожала губернатору лишением должности. Так что вопреки всем прогнозам уверена, что этот год будет лучше предыдущего. Ведь именно 2016 год схватил «АрсВест» за горло такими ужасными долгами, что я вынуждена была обратиться за помощью к читателям. Ваша помощь, поддержка в трудную минуту (не столько материальная, сколько моральная, за что вам огромнейшая благодарность от газеты «Арсеньевские вести») сотворили чудо: большая часть долгов погашена, и мы вошли в зону устойчивости, уверенно смотрим в будущее. Так что можно сказать, что мы легко отделались, потому что 2016-й год привел к краху многие предприятия. И в списке наших бизнес-партнеров мне пришлось удалить более половины строчек. Вы помогли нам выжить, и теперь наша очередь помогать выжить вам. Вы только не молчите, ибо наступают трудные времена для каждого гражданина России. Теперь долги угрожают каждому россиянину, потому что пущены в ход законы, позволяющие отобрать за долги по ЖКХ, даже мифические, на которые так горазды наши ЖКХовые монополисты, все ваши деньги, имущество и даже последнее жилье, с вышвыриванием на улицу вместе с детьми. Но и это ещё не все. В Татарстане депутаты разразились законодательной инициативой забирать за долги детей из семьи. И это не шутка, ибо в нашей стране уже было достаточно таких случаев. Так что если в ваш дом пришла беда, не молчите, обращайтесь в газету. Ибо государство, которому мы все платим немалые налоги, обязано защищать своих граждан, а не гнобить, не уничтожать их. И гласность в таких случаях не раз заставляла чиновников отдергивать свои блудливые ручонки от нашего благосостояния и, тем более, от наших детей. А подписаться на «Арсеньевские вести» можно с любого месяца и в любом почтовом отделении. Так что будьте с нами, вместе мы – сила. Ирина ГРЕБНЕВА