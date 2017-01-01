КОЛОНКА РЕДАКТОРА Победы и поражения уходящего года Прежде всего хочу поздравить с наступающим Новым 2017 годом всех наших читателей и очень надеюсь, что все вы остаетесь с нами и на этот юбилейный год. Как-то так совпало, что страна не может не отметить 100-летие Октябрьской революции, которую вплоть до последних лет прошедшего тысячелетия считали в нашей стране Великой. А мы не можем не отметить 25 лет существования нашей газеты, которые были чрезвычайно богаты и взлетами, и наградами, и преследованиями за наши публикации, особенно судебными. В нашем районном суде, да и мировом тоже, мы уже как родные. Бывало даже по два-три судебных заседания в день. Да что далеко ходить! Только вчера мы получили «новогоднее поздравление» от мирового судьи – приглашение на суд 30 декабря в 11 часов. И с этого знаменательного года мы решили заменить краткое название «Арсеньевских вестей» – «АВ» (между нами говоря, звучит по-собачьи) на более благозвучное – «АрсВест», или латинскими буквами – “ARSVEST”, что целиком соответствует названию нашего сайта. Что касается взлетов и падений уходящего года, то здесь судьба нашей газеты очень тесно переплетается с судьбой всей страны. И все законы бешеного принтера, которые не просто не вписываются в Конституцию, а бьют по ней, как молотом по живому, одновременно бьют и по нашей газете. Так что каждый такой закон – и про митинги, и про экстремизм (который ищут не среди террористов, а среди совершенно мирных граждан России), и про иностранных агентов, и про оскорбление чувств верующих и т.д. – мы воспринимаем как наше собственное поражение. Тем более, что как раз по одному из этих законов меня и будут судить 30 декабря. Но давайте поговорим про победы – это более приятно. Считаю победой освобождение из-под стражи в зале суда Алексея Никитина и Вадима Ковтуна, причисленных к так называемым «приморским партизанам», которые таковыми не являлись. Надеюсь, что большую роль в этом событии сыграла «АрсВест», на страницах которой сначала Наталья Фонина, а затем и Татьяна Демичева отмечали все фабрикации в этом уголовном деле. Вот только за этим взлетом последовало и падение. Буквально на днях Верховный суд отменил это решение Приморского краевого суда и послал дело на новое рассмотрение. Рано радовались! – как бы сказала нам правоохранительная система России. Несомненной победой стало для нас и решение Европейского суда по правам человека, по которому две «уголовницы» – Надежда Алисимчик и Ирина Гребнева – признаны невиновными и даже присудили компенсацию за неправомерное преследование. И хотя мы ждали этого события почти 12 лет, радость победы ничуть не потускнела. Но ещё более ярким событием стало письмо из того же Европейского суда, в котором сообщалось о коммуникации сразу трех жалоб от нашей газеты, каждая из которых представляет собой не просто жалобу на несправедливое решение российской судебной системы, но и важный государственный интерес. Но это с нашей точки зрения. А с точки зрения российской власти – это они и есть государство. И тут, конечно, их интерес никак не совпадает с нашим интересом. Но мы от этого нисколько не страдаем. Надеемся на лучшее в наступающем году, чего и вам желаем. Счастья вам, мира и удачи во всем в Новом году! Ирина ГРЕБНЕВА