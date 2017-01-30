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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бюджет для своих

Терпеть ненавижу, когда из бюджета черпают деньги (народные, между прочим, деньги!) вовсе не для блага населения, а для того, чтобы ухудшить жизнь граждан своей страны. Эти расходы на ухудшение жизни приобрели гигантские размеры, и все продолжают увеличиваться. Посудите сами: разве во благо нам содержится чудовищная государственная дума, которую совсем не зря прозвали «бешеным принтером»? Все законы, которые строчат и утверждают так называемые «народные» депутаты, почти все они направлены на ухудшение состояния населения, как морального, так и материального. Уже посягнули на самое святое, что строго охраняется пока никем не отмененной Конституцией Российской Федерации – свободу мысли и свободу слова.

И эту Думу мы обильно кормим, гораздо круче, чем питаемся сами и наши дети. Но деятельность нашей госдумы раскручивает, словно по спирали, и дальше совершенно вредные для граждан бюджетные траты. Суды, исполняя законы сверху, как писаные, так и не писаные, вовсю сажают за решетку граждан на основании законов «бешеного принтера». Это только по писаным законам. А скольких ворюг-коррупционеров они оправдывают по неписаным законам?! Одно только громкое дело Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова сидит занозой в сердце многих россиян, а сколько подобных дел менее значимых на совести у третьей власти страны! И на все это уходят бюджетные деньги, как и на бриллианты, дворцы, самолеты, яхты коррупционеров, тех, кого игнорирует или оправдывает наша судебная система.

И не только судебная, но и вся правоохранительная орда. Здесь и ФСБ, и полиция, и прокуратура. Настоящих экстремистов они не выловили и не предотвратили, ни Норд-Ост, ни Беслан, ни убийство посла в прямом эфире, ни многочисленные транспортные крушения, в особенности авиакатастрофы. ФСБ усердно ловит инакомыслящих в сети Интернет. Вы пробовали когда-нибудь вызвать полицию на серьезные разборки между соседями, представляющие угрозу для жизни и здоровья? Полиция либо не реагирует, либо обвиняет во всем пострадавшую сторону.

Словом, почти вся эта многочисленная орда, питающаяся из нашего кармана, в лучшем случае бесполезна, а в худшем и неоправданно частом случае – наносит нам непоправимый вред – лишает нас здоровья, свободы, а то и жизни. Так может хватит их кормить?

Ирина ГРЕБНЕВА

ГЛАВНОЕ

Опасная трансляция

Марина ЗАВАДСКАЯ.
 

Цунами

Ольга Купчинская

Есть такие океанические волны, мощи которых никто и ничто не может противостоять. Своего рода политическими «цунами» в Приморье стали административный ресурс и властная «вертикаль».

 

Новогоднее шоу депутата Гашева

Анастасия Попова

В редакцию «АрсВест» обратились жители Находки. Женщины утверждают, что их бьет и не дает работать находкинский депутат Алексей Гашев.

 
 
Политика

Быть русским

И. ЮРЬЕВ

Каждый из нас может попасть в такую жизненную ситуацию, когда здоровье, а, порой, и сама жизнь родного человека будет зависеть от действий либо бездействий чиновников различного уровня. Или от элементарного отсутствия средств на лечение близких в нашей «социальной» стране…

 

Причина революций

Марина ЗАВАДСКАЯ.

Как-то всё сошлось факт к факту, логическая цепочка выстраивается. Революции, войны, экологические катастрофы... Лавров и кедры, в конце-то концов.

 

Путин и КГБ идут ко дну

http://grigoryants.ru

И это даже более серьезная мировая проблема, чем все треволнения президента США Трампа, потому что мы еще не знаем, утянут ли они на дно нашу страну, утонет Путин один или сделает всё, чтобы уничтожить Россию. После трех проигранных войн – в Грузии, на Украине и в Сирии – судьба Путина и будущее нашей страны решается уже только в России. Может быть, в Москве, может быть, всей страной.

 

Путин, который сдулся

Матвей Ганапольский

У Эдгара По есть стихотворение «Ворон». В нем классик всевозможного литературного ужаса описывает ночь и стук в его дверь:

 

Чемпион по милосердию

Александр ПАНОВ

Покидая Белый дом, Барак Обама помиловал Челси Мэннинг (в прошлом, мужском обличии ее звали Брэдли Мэннинг) — бывшего рядового вооруженных сил, передавшего сайту WikiLeaks несколько сотен тысяч материалов служебной переписки сотрудников Пентагона и Госдепа. Челси Мэннинг была приговорена к 35 годам тюрьмы, но благодаря Обаме она выйдет на свободу уже 17 мая, в общей сложности проведя в неволе 7 лет.

 

Четвертая власть выясняет отношения с первой. В США

www.cjr.org

Открытое письмо Д. Трампу от американского пресс-корпуса

Уважаемый г-н избранный президент!

В эти последние дни перед Вашей инаугурацией мы решили, что могло бы быть полезно прояснить, как нам видятся отношения между Вашей администрацией и американским пресс-корпусом.

 
Экономика

Когда достроят спорткомплекс в Снеговой пади?

Николай СМИРНОВ

Недавно губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил о возможности строительства нового крытого ледового стадиона.

 

Миклушевского разрабатывают по «схеме Хорошавина»

Екатерина ВИНОКУРОВА

Силовики разрабатывают еще одного российского губернатора, на сей раз – главу Приморского края Владимира Миклушевского, возглавляющего регион с 2012 года. Об этом Znak.com рассказал источник в силовых структурах и подтвердили два источника, близких к Администрации президента. По их данным, разработка ведется по схеме, которая ранее позволила арестовать сахалинского губернатора Александра Хорошавина.

 

Над кедром – топор дровосека

Анна Селезнева

В Год экологии на Дальнем Востоке начнут вырубать кедровые леса!

 

Неотвратимость наказания по-Приморски

Марина ЗАВАДСКАЯ.

Начнем мы не с Приморья, а с далекого города Ейска. Он расположен на берегу Таганрогского залива. В общем, Юг, курортные места.

 
Защита прав

Мизулина разрешила избить жену и детей

Анастасия Попова

Русское средневековье возвращается. Оказывается, наша Дума, которая выступает за отмену абортов, одобряет ужесточение санкций за экстремистский базар, против того, чтобы иностранцы усыновляли детей, соглашается с насилием в семье.

 

От сумы и от тюрьмы не зарекайся!

Петр Довганюк

К сожалению, эта «аксиома» в Приморском крае регулярно подтверждается. К участникам ОДПК «Хранители закона» поступали и продолжают поступать заявления о деяниях, содержащих, по нашему мнению, признаки преступления «квартета» полиция-следствие-прокуратура-суд.

 

Пошаговый алгоритм оформления ДТП для водителей по «Европротоколу»

Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю

«Европротокол» (Европейский протокол) – это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции.

 

Сквер на Бестужева отстояли, но успокаиваться рано

Николай СМИРНОВ

Недавно во Владивостоке произошло эпохальное событие – совместными усилиями общественности, власти всех уровней, средствами массовой информации отстояли сквер в центре города, на улице Бестужева, где недавно были вырублены все деревья под строительство нового магазина. В настоящее время застройщик, ООО «Версат», начал его восстановление.

 

Способен ли Конституционный суд защитить Конституцию

Лев Пономарев

Один из одиночных пикетов Ильдара Дадина.

24 января Конституционный суд рассмотрит жалобу известного гражданского активиста Ильдара Дадина на статью 212.1 Уголовного кодекса РФ. Дадин стал первым в России, осужденным по этой статье: он подвергся уголовному преследованию за то, что более трех раз в течение полугода якобы (по мнению полиции) совершал административные правонарушения.

 
ЖКХ

Бились, бьемся и будем биться за альтернативное отопление

Анастасия Попова

Ирина Мартынюк из Кавалерово на днях приехала во Владивосток, чтобы проводить одиночные пикеты возле Краевой администрации. Она стоит с табличкой «Господин Губернатор остановите беспредел «Примтеплоэнерго». Но, видимо, плевать хотел губернатор на страданья несчастных кавалеровцев, потому что Мартынюк и прежде устраивала одиночные пикеты, но ничего не сдвинулось с мертвой точки.

 

Как повлияет выплата 5000 руб. на субсидию?

Анастасия Попова

В одном из прошлых номеров мы напечатали письмо Валентины Захарченко. Она беспокоится, что разовая выплата в 5000 руб. может повлиять на размер субсидий.

 
Земля-кормилица

Советы к сезону. Конец января – начало февраля

flowers-house.ru

Закончились новогодние праздники, и теперь самое время уделить внимание комнатным растениям.

Обрезка

Размножение

Посев семян

 

Что посеять в январе-феврале, или Основные ошибки

vsaduidoma.com

Кто же сеет в январе? Во-первых, самые нетерпеливые, кто хочет быстрее увидеть результат. Во-вторых, начинающие садоводы, которые боятся, что не успеют. В-третьих, самые опытные садоводы, которые не первый год сеют зимой и получают ранний урожай и цветение. Мы не зря начали разговор с того, кто сеет рано (что посеять, мы расскажем потом). Дело в том, что неопытные и торопливые садоводы часто допускают ошибки.

 
Вселенная

Астрологический прогноз

Cалон «МАНДРАГОРА»

Прогноз на 30 января - 5 февраля

 

Как празднуют Крещение Господне в Звенигороде?

Наталья ФОНИНА

В старейшем городе Звенигороде, расположенном на берегу реки Сторожки, почитают русские традиции. В преддверии Дня Крещения Господня в храмах освящали воду, горожане спешили в церкви. В крещенскую ночь многие совершали таинство омовения святой водой, погружаясь в прорубь или в купель Саввино-Сторожевского монастыря.

 
Вкусные рецепты

Рецепты к февральскому столу

Анна Селезнева

Суп из кабачков с грибами

Курица с лимонным соком

Помидоры, фаршированные грибами

Мясо, запеченное с морожеными овощами

Оладьи из картофеля и творога по-французски

Морковные домашние чипсы для любителей

 
Спорт

Приморский «Адмирал» обыграл «Слован»

www.primorsky.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» завершил серию домашних игр, одержав третью победу подряд.

 
Посиделки

Домовой советует

Советы по материалам nagotovka.ru

Кляр для рыбы или мяса

Не хотите разваривать рис?

Как отмыть кухонную плиту?

Отбеливатель по совету… свекрови

 

Русская и восточная культуры сошлись на сцене филармонии

Виктория Василенко

Музыка и поэзия Востока так же любима приморцами, как и русские романсы. Корейские, японские и китайские музыканты с большим желанием приезжают к нам на гастроли. В свою очередь и артисты филармонии охотно обращаются к восточной музыке и поэзии, но и не забывают и свои, русские традиции.

 
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ГОЛОСОВАНИЕ

Кого бы вы хотели видеть президентом России?

1. Владимира Путина.
2. Дмитрия Медведева.
3. Владимира Жириновского.
4. Сергея Миронова.
5. Григория Явлинского.
6. Алексея Навального.
7. Хватит мужиков избирать, лучше женщину – Ладу Русь.
8. Никого из перечисленных.
9. Дональд Трамп.
 

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