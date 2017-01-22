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Ну наконец-то, по всем календарям, разве что кроме китайского, и даже по газете «Арсеньевские вести», которая упорно до самой встречи старого Нового года указывала прямо на обложке 2016-й год (за что мы приносим нашим читателям глубочайшие извинения), наконец-то 2017-й окончательно наступил!
Многие астрологи вещают страшные катаклизмы в этом году, как природные, так и общественные (распад целых государств, и даже распад Америки), но я не верю им. Может, они вещают так в угоду каким-нибудь политикам, как некогда известный приморский астролог предвещал смерть Виктора Черепкова, когда его активная политическая деятельность угрожала губернатору лишением должности. Так что вопреки всем прогнозам уверена, что этот год будет лучше предыдущего.
Ведь именно 2016 год схватил «АрсВест» за горло такими ужасными долгами, что я вынуждена была обратиться за помощью к читателям. Ваша помощь, поддержка в трудную минуту (не столько материальная, сколько моральная, за что вам огромнейшая благодарность от газеты «Арсеньевские вести») сотворили чудо: большая часть долгов погашена, и мы вошли в зону устойчивости, уверенно смотрим в будущее.
Так что можно сказать, что мы легко отделались, потому что 2016-й год привел к краху многие предприятия. И в списке наших бизнес-партнеров мне пришлось удалить более половины строчек.
Вы помогли нам выжить, и теперь наша очередь помогать выжить вам. Вы только не молчите, ибо наступают трудные времена для каждого гражданина России. Теперь долги угрожают каждому россиянину, потому что пущены в ход законы, позволяющие отобрать за долги по ЖКХ, даже мифические, на которые так горазды наши ЖКХовые монополисты, все ваши деньги, имущество и даже последнее жилье, с вышвыриванием на улицу вместе с детьми.
Но и это ещё не все. В Татарстане депутаты разразились законодательной инициативой забирать за долги детей из семьи. И это не шутка, ибо в нашей стране уже было достаточно таких случаев.
Так что если в ваш дом пришла беда, не молчите, обращайтесь в газету. Ибо государство, которому мы все платим немалые налоги, обязано защищать своих граждан, а не гнобить, не уничтожать их. И гласность в таких случаях не раз заставляла чиновников отдергивать свои блудливые ручонки от нашего благосостояния и, тем более, от наших детей.
А подписаться на «Арсеньевские вести» можно с любого месяца и в любом почтовом отделении. Так что будьте с нами, вместе мы – сила.
Ирина ГРЕБНЕВА
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Марина ЗАВАДСКАЯ.
Марина ЗАВАДСКАЯ
С экономикой нашей неладно – это многие понимают. Некоторые – на собственной шкуре: цены растут, тарифы тоже, бардак – аналогично. Да еще зарплату платят не всем и не всегда.
Надежда Алисимчик.
«За последние 15-20 лет количество сельских школ уменьшилось почти в 1,7 раза (с 45,1 тыс. в 2000 году до 25,9 тыс. в 2014 году), больниц – в 4 раза (с 4,3 тысячи до 1,06 тыс.), а поликлиник – в 2,7 раз (с 8,4 до 3,06 тыс.). Если бы в ближайшие годы сокращение численности этих учреждений продолжилось бы в среднем теми же темпами, то буквально через 17-20 лет закрылись бы все сельские школы и поликлиники, а ни одной больницы на селе не осталось бы еще раньше – в течение семи лет», – из доклада «Россия – страна умирающих деревень», опубликованного на сайте ЦЭПР (Центр экономических и политических реформ).
Янина Гончар
В прошлом году «АрсВест» уже рассказывали историю тихого, без стрельбы и масок, ограбления клиентов Сберегательного банка в городе Спасске.
Виктория ВАСИЛЕНКО.
Государственная система, как бронированный танк, на полном ходу давит, словно кузнечиков, таких как экс-глава УФМС полковник Мухин и экс-прокурор Юрий Асонов, которые где-то внизу кричат о справедливости. Оба оказались страшными «взяточниками» и встретились уже за решеткой на Партизанском. Они отказались стать полноценными участниками круговой поруки, и попали под колеса системы.
Анастасия Попова
Как будут выселять
В начале этой недели Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение законопроект, который разрешит отбирать за долги единственное жилье. По мнению ведомства, такая мера позволить взыскивать больше долгов с особо злостных неплательщиков, например, тех, кто отказывается платить алименты, как пишут на право.ru
Cалон «МАНДРАГОРА»
Прогноз на 23-29 января.
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