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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бюджет для своих

Терпеть ненавижу, когда из бюджета черпают деньги (народные, между прочим, деньги!) вовсе не для блага населения, а для того, чтобы ухудшить жизнь граждан своей страны. Эти расходы на ухудшение жизни приобрели гигантские размеры, и все продолжают увеличиваться. Посудите сами: разве во благо нам содержится чудовищная государственная дума, которую совсем не зря прозвали «бешеным принтером»? Все законы, которые строчат и утверждают так называемые «народные» депутаты, почти все они направлены на ухудшение состояния населения, как морального, так и материального. Уже посягнули на самое святое, что строго охраняется пока никем не отмененной Конституцией Российской Федерации – свободу мысли и свободу слова.

И эту Думу мы обильно кормим, гораздо круче, чем питаемся сами и наши дети. Но деятельность нашей госдумы раскручивает, словно по спирали, и дальше совершенно вредные для граждан бюджетные траты. Суды, исполняя законы сверху, как писаные, так и не писаные, вовсю сажают за решетку граждан на основании законов «бешеного принтера». Это только по писаным законам. А скольких ворюг-коррупционеров они оправдывают по неписаным законам?! Одно только громкое дело Евгении Васильевой и Анатолия Сердюкова сидит занозой в сердце многих россиян, а сколько подобных дел менее значимых на совести у третьей власти страны! И на все это уходят бюджетные деньги, как и на бриллианты, дворцы, самолеты, яхты коррупционеров, тех, кого игнорирует или оправдывает наша судебная система.

И не только судебная, но и вся правоохранительная орда. Здесь и ФСБ, и полиция, и прокуратура. Настоящих экстремистов они не выловили и не предотвратили, ни Норд-Ост, ни Беслан, ни убийство посла в прямом эфире, ни многочисленные транспортные крушения, в особенности авиакатастрофы. ФСБ усердно ловит инакомыслящих в сети Интернет. Вы пробовали когда-нибудь вызвать полицию на серьезные разборки между соседями, представляющие угрозу для жизни и здоровья? Полиция либо не реагирует, либо обвиняет во всем пострадавшую сторону.

Словом, почти вся эта многочисленная орда, питающаяся из нашего кармана, в лучшем случае бесполезна, а в худшем и неоправданно частом случае – наносит нам непоправимый вред – лишает нас здоровья, свободы, а то и жизни. Так может хватит их кормить?

Ирина ГРЕБНЕВА

ГЛАВНОЕ

Вертикаль погнулась под весом скреп

Марина ЗАВАДСКАЯ
 

В Спасском районе продолжаются бои за власть

Ольга Купчинская

На этот раз ристалищем стало недавно обезглавленное самое крупное и относительно финансово благополучное Прохорское сельское поселение. Его глава, теперь уже бывший, Виктор Прохоров находится под домашним арестом за неблаговидные дела. Как только им всерьёз заинтересовались правоохранительные органы, он добровольно сложил свои полномочия.

 

Нет хлеба? Пусть едят друг дружку!

Марина ЗАВАДСКАЯ.

Это Екатерина Шульман сказала, политолог, о современной ситуации в России в условиях сокращения кормовой базы. Она имела в виду всякие властные структуры, в том числе силовые. В духе Марии-Антуанетты, конечно, но не в духе непонимания, а в духе, я бы сказала, насмешки, а, возможно, и издевательства.

 
 
Экономика

«Может ли правящая партия не разрушать Россию»?

Владимир Гарматюк

«Чем вас меньше, тем нам лучше», - это откровение заместителя начальника российской областной налоговой инспекции адресованы директору предприятия. Но обижаться не стоит, потому что слова эти - правда! Российская налоговая инспекция, равно как и другие представители контролирующих госслужб в России финансируется из федерального бюджета и прямо не зависят от деятельности предприятий в экономике.

 

Еще раз о переносе столицы края

Николай СМИРНОВ

В одном из прошлых номеров Арсеньевских вестей была опубликована статья с проектом переноса столицы Приморского края из Владивостока в Уссурийск. Эту идею горячо поддержал Юрий Иванович Трифонов-Репин, ветеран труда со стажем по валоризации более 55 лет, имеющий огромный опыт в строительстве. При его непосредственном участии был построен большой Владивосток времен Никиты Хрущева – считавшийся образцом застройки. Владивосток – единственный город СССР, где новые дома принимались с работающими и включенными лифтами – так писали центральные газеты о работе Юрия Ивановича в Госприемке.

 

Налог на бедность и другие планы выхода из кризиса

Анастасия Попова

Законопроект, согласно которому неработающие граждане должны будут осуществлять платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры, разрабатывается в настоящее время, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

 

Сквозь бури и лёд

Макс Фишман

Прошлый год для рыбной промышленности России завершился отличными показателями и побитыми многолетними рекордами по уловам. Русская рыбопромышленная компания, любезно предоставившая данные, за 2016 освоила более 280 тысяч тонн ВБР, что на 22% превысило показатель 2015 года. Также в конце года были озвучены метеорологические прогнозы на начало 2017 года, которые, к сожалению, пока что сбываются.

 

Центробанк России – иностранный агент?

Вероника МАЛИНИНА

В ноябре 2015 года депутаты КПРФ и «Единой России» просили генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность действий Центробанка, которые, по их мнению, привели к резкому падению курса рубля. Однако в надзорном ведомстве пояснили, что аудиторами ЦБ являются исключительно западные компании, и он обладает иммунитетом от контроля российских ведомств. Это один из способов обеспечить независимость Центробанка.

 
Защита прав

Авто крадут неустановленные лица

Петр Довганюк

Генеральному прокурору по ДФО.

Руководителю СУ СК по Приморскому краю.

Копия: начальнику УМВД по Приморскому краю.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В адрес генерального прокурора по ДФО Гулягина Ю.А. 14.09.2015 г. мы сообщили о «чудесах» в работе подчинённых начальника УМВД Афанасьева.

 

Андрей Андрейченко: «Приеду ко всем, помогу каждому»

Андрей ДУБРОВСКИЙ.

Депутат Законодательного Собрания и координатор ЛДПР в Приморье Андрей Валерьевич Андрейченко провел в эти выходные очередной личный прием. На этот раз лидер ЛДПР в Приморском крае посетил Партизанский район. Вот так проводят свои выходные члены партии ЛДПР. Хотят помочь каждому, кто в этом нуждается.

 

Производственная травма, физическая и моральная

Анастасия Попова.

Теперь Геннадий Постнов из-за перелома позвоночника не может носить тяжести, ему тяжело долго ходить и стоять. У него постоянно болит голова и шумит в ушах. Мало того, у него ухудшилось зрение – если раньше ему необходимы были одни очки, то теперь целая куча – для телевизора, для чтения, чтобы просто ходить. Мало того, он вынужден был уволиться с молокозавода, на котором работал. Жизнь жителя Арсеньева коренным образом поменял несчастный случай, который произошел с ним на производстве.

 

Три десятка фальшивых аргументов против Мухина

Полина Джержинских

Как «шьются» заказные уголовные дела, считаем, можно проследить на примере полковника Мухина. Возможно, следователи и прокуроры своим усердием упрятать за решетку, а заодно лишить звания полковника боевого офицера, скорее всего, станут персонажами сериала про оборотней в погонах, коих на нашем ТВ – воз и маленькая тележка.

 
ЖКХ

ДГК начисляет долг, а суд вместо долга находит переплату

Анастасия Попова.

У кого-то долги за коммуналку появляются из-за бедности – человеку просто нечем платить, у кого-то из-за разгильдяйства, человеку некогда вовремя заплатить, у кого-то нет долгов, человек получает квитанции, идет в банк и, не задумываясь, ничего не считая, платит. У нашего постоянного читателя Евгения Бондаренко долги появились просто так, он доказал это в суде, но, согласно документам, он остается должен.

 

Долг «Примтепла» перед поставщиками теплоэнергии продолжает расти

Пресс-служба ООО «Тепловые сети Находка».

С приходом на должность руководителя краевого предприятия «эффективного менеджера» из Омска, приморские «тепловики» работают «за спасибо». Общая сумма долга только перед тремя частными котельными Находки подбирается к ста миллионам рублей. И, как говорят сами «тепловики», это не предел:

 
Письма читателей

Мечта с изъяном

Александр Григорьев

Каждый человек радуется желанной покупке, тем более, если это новенький автомобиль. 28 декабря 2016 года я сделал себе новогодний подарок – приобрел в ООО «Саммит Моторс» во Владивостоке автомашину «Тойота-Камри». Это самая надежная, с моей точки зрения, модель известного японского концерна. Знаю это не понаслышке. Долгие годы я работал руководителем СТО, недалек от этих дел и сейчас.

 
Земля-кормилица

Знакомы ли вы с бриофиллумом?

Елена МИТИНА

Особенности выращивания

Способы размножения

Использование в народной медицине

 

Работы на огороде и в саду в феврале

moja-dacha.com

В огороде

В саду

Осмотр сада в феврале

Забота о птицах

 
Вселенная

Астрологический прогноз

Cалон «МАНДРАГОРА»

Прогноз на 6-12 февраля

 
Вкусные рецепты

Рецепты

Анна Селезнева

Куриный сырный суп

Куриный суп с кукурузой

Очень сочные котлеты на пару в мультиварке

Оригинально: спагетти с тыквой и грецкими орехами

Окорочка в слоеном тесте

Крабово-кукурузные лодочки из сладких перцев

Малосольная горбуша «под семгу»

 
Спорт

Более 1200 медалей завоевали приморские спортсмены в 2016 году

www.primorsky.ru

Как отметили в краевом департаменте физкультуры и спорта, приморские спортсмены достойно представляли наш регион в течение прошлого года на соревнованиях различного уровня.

 
Посиделки

Вслед за мечтой

Вера Трофимова

7 февраля 2017 г. Приморскому Сафари-парку – 10 лет

Дата рождения Приморского Сафари-парка – 7 февраля 2007 г., но его история началась значительно раньше. Можно сказать, в тот самый год, когда родился Дмитрий Мезенцев, – это был год тигра!

 
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ГОЛОСОВАНИЕ

Как вы относитесь к тому, что ваши личные сбережения на счетах заберет государство взаймы?

1. Я патриот! Для Родины ничего не жаль.
2. Спасибо, что предупредили. Бегу снимать деньги.
3. Мне не жаль, у меня ничего нет. Заплачу налог на бедность.
4. Мои деньги в офшорах. Я – за!
5. Пусть только попробуют! Затаскаю по судам вплоть до ЕСПЧ.
6. Пойду к колдунье вуду, закажу злой обряд.
7. Пожалуюсь Трампу!
 

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