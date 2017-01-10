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Прежде всего, хочу поздравить наших читателей, как старых, верных друзей, так и новых, только что присоединившихся к нашему сообществу, с наступившим Новым годом! Пусть принесет он всем нам перемены, но только хорошие, а не такие страшные, как сто лет тому назад.
Сожалею, что на наш вопрос читателю, заданный в прошлом, последнем номере уходящего года: «Чего вы ожидаете от 2017 года?», подавляющее большинство наших читателей ответили совершенно пессимистически: «Мы на дне, и здесь придется обживаться (если снова дно не пробьют)».
Меня сильно удручает такой ответ, так как я расцениваю его, как смиренное согласие с тем падением страны, которое происходит. Даже капитан Врунгель утверждал, что как яхту назовешь, так она и поплывет. И вот мы сами называем свою «яхту» дном и даже готовы обживаться на этом дне, вовсе не собираясь поднимать её со дна.
Сто лет назад 17-й год круто изменил историю не только нашей страны, но и всего мира. При этом во всех исторических и экономических исследованиях того времени подчеркивалось, что 1913-й год был для России одним из самых благополучных, наша страна экспортировала и промышленные товары, и продовольствие во многие другие государства, а граждане России путешествовали по всему миру и везде были желанными гостями. Мы были вполне свободной страной.
Падение началось с началом первой мировой войны в 1914 году. А в 17-м на нас обрушились две революции, и за ними последовала гражданская война. Масса образованного и талантливого населения хлынула за границу. Оставшиеся мыслящие люди либо погибли в огне гражданской войны, либо были расстреляны, либо сгнили в сталинских лагерях. Может, именно поэтому мы такие согласные на всё, что бы ни делала с нами власть?
Кстати, именно этот кардинальный вопрос: кто же, собственно, в нашей стране государство – народ или власть, часто раскидывает аудиторию читателей нашей газеты на две противоположные стороны. И все те, кто называет себя патриотами России, чаще всего очень рьяно защищают честь и интересы именно власти во главе с президентом.
Хочу расставить все точки над «И». Не могу согласиться с такими патриотами, считаю эту власть антинародной, а все её действия по ущемлению наших прав – антиконституционными. Нас не только лишают прав, ещё и денег лишают: то «платон», то непонятный капремонт, то ОДН, то пенсию не индексируют, да мало ли ещё чего!
И если наш читатель, который видит полные безобразия от чиновников, от правоохранителей и даже от законодателей, со всей горячностью и надеждой на успех жалуется президенту, то чаще всего это не приносит никаких результатов. Наш народ, который ещё не забыл поговорку с крепостных времен: приедет барин и он рассудит, – без конца наступает на одни и те же грабли – не приедет и не рассудит.
Сказка о том, что царь не ведает о том, что творят его сатрапы на местах, давно стала именно сказкой. Слишком часто царь, как я считаю, прямым текстом говорит либо: не знаю и знать не хочу; либо: знаю, но я отнюдь не на вашей стороне.
Для меня новый распад страны начался с гибели «Курска» и слов президента: «Она утонула»; с отравления зрителей спектакля «Норд-Ост» газом, пущенным в зрительный зал; с гибели детей и взрослых в Беслане в результате штурма по приказу сверху.
Так что не будем ждать чуда сверху, пора самим его творить. Не надо браться за оружие при виде мерзостей современной жизни, как это сделали «приморские партизаны». Достаточно сказать твердое «НЕТ» на каждое нарушение Конституции – основного Закона Российской Федерации. Сила воли и правды творит гораздо большие чудеса, чем сила оружия.
В заключение хочу сказать горячие слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает в эти трудные времена, всем тем, кто поздравил газету и коллектив редакции с Новым годом. И поздравляю также православных с грядущим Рождеством!
Мира, счастья и благополучия всем читателям «АрсВест»!
Ирина ГРЕБНЕВА.
Ирина ГРЕБНЕВА
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Марина ЗАВАДСКАЯ.
Ольга Купчинская
Хозяйка уходящего года – Обезьянка – позабавилась от души, хоть заявление в полицию пиши. Особенно ей полюбился Спасск и Спасский район. Ну, город – понятно, почему: один из его бывших мэров, было дело (уголовное, вроде), закупал в ну очень теплой и очень далекой стране бананы для Приморской столицы. Бананы – не только вкусно, но и полезно. С тех пор любитель экзотики в краевой центр перебрался. Бананы есть. На верхушке – не пальмы, конечно, – власти. У моряков тоже есть такая забава – чай пить на клотике…
Надежда Алисимчик.
В 2016 году закон Яровой косил иноагентов в России, как чума в голодный год! Кто только под него ни попал, включая покемонов!
Татьяной РОМАНЕНКО.
Создание списка НКО – иностранных агентов – это вброс лживой идеи, намеренная дезинформация общества. Запущенная в народ идея должна овладеть массами, а те уже сами сочинят и исполнят песни на тему «враги народа». И, наконец-то, мы обретем полноценную национальную идеологию: «Борьба с предателями нации». Основанную на лживой идее.
Василий Макагонов
Пенсионеры получат единовременную выплату (вместо индексации пенсий)
С 13 по 28 января пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс. рублей, которой заменили планировавшуюся сентябрьскую индексацию пенсий. С февраля 2017 года страховые пенсии будут проиндексированы по уровню фактической инфляции за прошлый год (ориентировочно на 5,8%), а госпенсии – с учетом роста прожиточного минимума.
Петр Довганюк,
Являясь защитником Гусака Анатолия Васильевича, я внимательно изучил уголовное дело № 870321 от 20.01.2016 года, возбужденное ОП-1 Владивостока по обвинению А.В. Гусака по ст. 111, ч. 2. п. 3, и пришел к обоснованному мнению, что уголовное дело крайне непрофессионально сфабриковано. В уголовном деле множество нестыковок, как и фактов, не соответствующих действительности.
Людмила УЛЕЙСКАЯ
Сегодня многие любители цветов покупают к Рождеству мексиканскую красавицу пуансеттию, или молочай прекраснейший (Euphorbia pulcherrima), олицетворяющий рождественскую или вифлеемскую звезду. С этим растением связано немало преданий и легенд. Ацтеки считали, что пуансеттия возникла из нескольких капель крови их богини. У испанцев существует предание о бедной девочке, принесшей в канун Рождества в храм сорванную с куста веточку, которая у алтаря превратилась в яркую пуансеттию.
dachnyuchastok.ucoz.ru
Проведение рождественских каникул, или их части, на даче, по мнению многих опытных отдыхающих создает необыкновенный праздничный настрой на целый год, конечно, если при этом соблюсти наши русские традиции.
Cалон «МАНДРАГОРА»
Прогноз на 9-15 января.
http://goroskop-sonniksni.ru
Астрология – это не математика и точных формул в ней нет, но всё же среди звезд можно найти и увидеть подсказки, которые пригодятся в жизни. Наступающий год может принести с собой много побед и разочарований. Конечно, обо всём этом хочется знать заранее, и в этом деле гороскоп может стать просто незаменимым помощником. Общие рекомендации и какие-то советы обязательно пригодятся, поэтому к советам звезд нужно прислушиваться.
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